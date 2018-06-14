Фото: администрация города Октябрьский Первый Октябрьский полумарафон собрал почти 800 участников из 70 городов России Фото: администрация города Октябрьский

УФА, 14 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В День России, 12 июня, в Октябрьском прошел первый в истории города полумарафон. Это третий массовый старт из серии республиканских легкоатлетических забегов Bashrun, пользующихся большой популярностью. Спортивное мероприятие стало настоящим праздником как для горожан, так и для гостей Октябрьского, сообщили в администрации города.

Грандиозный праздник спорта, бега и активного образа жизни собрал почти 800 участников из 70 городов, представляющих 15 регионов нашей большой страны, огромное количество зрителей и болельщиков. Поучаствовать в забеге приехали как наши ближайшие соседи из Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области, так и жители удаленных от Башкирии уголков России. Из Октябрьского на трассу вышло более 300 любителей бега.

Накануне для гостей города была организована беговая экскурсия, во время которой все желающие смогли неспешно пробежать по новому для себя городу, размяться накануне старта и по пути ознакомиться с местными достопримечательностями. Для участников забега были подготовлены три дистанции: 2 километра, 10 километров, 21,1 километр.

Перед началом забега к участникам полумарафона с приветствием обратились организаторы и партнеры мероприятия. Глава администрации городского округа Алексей Шмелев поздравил всех с государственным праздником – с Днём России. «Этот праздник – настоящий символ дружбы и единения многонационального народа России, и сегодняшний полумарафон – лучшее тому доказательство. Мы по праву гордимся героической историей нашего Отечества, великим культурным и духовным наследием, огромным потенциалом государства, а своим трудом, успехами и достижениями, в том числе спортивными, стремимся сделать нашу страну сильной и процветающей.В спортивной жизни Октябрьского сегодня тоже большой праздник. Впервые в нашем городе состоится первый полумарафон. Уверен, он станет еще одним шагом в популяризации бега и развития легкой атлетики в городе».

Владислав Литвинчук, директор АНО «Уфимский марафон», инициатор и организатор полумарафона в Октябрьском, отметил, что Октябрьский действительно на удивление активный и спортивный город.

Центральная площадь города заполнилась улыбающимися людьми, было много детей, для которых организаторы также продумали развлечения и сюрпризы. Порадовала участников забега и погода, подарив теплый солнечный день. Для участников забега организовали веселую разминку. И вот легкоатлеты выстроились на старте. Первыми побежали участники забега на 10 км, следом за ними на трассу вышли участники забега на 21,1 км.

Забег на 2 км возглавил специально приглашенный гость, победитель шоу на Первом канале «Фабрика звезд-3», певец и композитор Никита Малинин.

Завершением этого грандиозного праздника бега стало торжественное награждение победителей. Победителей, как и призов, было много – организаторы отметили как абсолютных лидеров полумарафона, так и победителей по возрастным категориям. Отметили также корпоративные команды, а также самых юных участников и грандов забега. К дипломам и медалям прилагались призы от спонсоров мероприятия.

По окончании награждения на сцену вышел Никита Малинин, его новые музыкальные композиции стали прекрасным подарком всем участникам праздника.