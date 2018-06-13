УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе появится тактильный мини-парк под открытым небом. С такой инициативой выступил Центр социальных технологий «Ломая барьеры» в рамках проекта по созданию тактильной инфраструктуры «Уфатактильная».

Крауд-проект «Уфатактильная» реализуется с 2017 года, и уже созданы тактильные дорожки для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в детском саду № 225 Уфы и тактильная стена для детей с нарушением зрения в уфимской коррекционной школе-интернат №28. Круг пользования созданной тактильной инфраструктурой ограничен – это воспитанники данных образовательных учреждений. Для того, чтобы тактильной инфраструктурой пользовались все – вне зависимости от состояния здоровья и возраста – направлен новый крауд-проект по созданию тактильного мини-парка в Уфе.

Посещение тактильного парка поможет развить моторику, предотвратить появление плоскостопия, обогатит тактильные ощущения, улучшит координацию и равновесие для всех, вне зависимости от состояния здоровья и возраста.

«Мы стремимся создать новую тактильную инфраструктуру в Уфе в терапевтических и реабилитационных целях, в будущем строить тактильные мини-парки в каждом районе города. Таким образом улучшить качество жизни людей с инвалидностью и без, рассказать обо всех полезностях тактильных занятий и возможно, своим примером вдохновим других на создание аналогичных проектов в своих городах и районах республики», — отметила директор Центра социальных технологий Алина Хабирова.

Планируемый парк будет сочетать в себе такие элементы, как тактильная дорожка, сенсорный палисадник и тактильная стена. Организаторы надеются, что мини-парк станет точкой притяжения для всех горожан и гостей нашего города, что повлияет на повлияет на доброжелательную инклюзивную культуру в обществе.

Источником финансирования станет сбор на краудфандинговой платформе «Планета» и благотворительный забег Maturrun.ru.

Напомним, что особенностью социального проекта «Ломая барьеры» является открытость. Любой желающий может присоединиться к проекту и помочь, как финансово, так и вступить в команду крауд-проекта на добровольных началах.