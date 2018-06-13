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13 июня Среда

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В Башкирии судебные приставы и полицейские проводят профилактические рейды

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии судебные приставы и полицейские проводят профилактические рейды Фото: автор

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана с 13 июня стартовало комплексное профилактическое мероприятие «Должник». Совместная акция судебных приставов и полицейских завершится 21 июня.

Сотрудники ведомств проверят граждан на наличие у них неоплаченных административных штрафов, различных категорий задолженностей, а также проведут совместные рейды по адресам должников, не желающих нести ответственность за правонарушения.

«Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Лица, не уплатившие его в установленный законом срок, привлекаются к административной ответственности по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — напомнили в пресс-службе УФССП по РБ.

Теги: рейды, судебные приставы, МВД по РБ
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