Фото: автор В Башкирии судебные приставы и полицейские проводят профилактические рейды Фото: автор

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана с 13 июня стартовало комплексное профилактическое мероприятие «Должник». Совместная акция судебных приставов и полицейских завершится 21 июня.

Сотрудники ведомств проверят граждан на наличие у них неоплаченных административных штрафов, различных категорий задолженностей, а также проведут совместные рейды по адресам должников, не желающих нести ответственность за правонарушения.

«Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Лица, не уплатившие его в установленный законом срок, привлекаются к административной ответственности по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — напомнили в пресс-службе УФССП по РБ.