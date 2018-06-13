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13 июня Среда

Уфа   °

Жителей Башкирии приглашают принять участие в Фестивале семейных талантов «Ивана Купалы»

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в III Летнем Фестивале семейных талантов-2018 «Ивана Купалы», посвященном Году семьи.

Проект организует Фонд поддержки и развития образования г. Стерлитамака, он является победителем первого конкурса президентских грантов 2018 года.

Фестиваль приурочен к Году семьи и призван способствовать укреплению семейных ценностей, сохранению культурного наследия населения страны.

В рамках Фестиваля запланированы конкурс на лучший стилизованный костюм, конкурс «На Купала краса — длинная коса», конкурс на лучший венок, выставка семейных фотографий. Заявки для участия принимаются до 4 июля по электронной почте advisor_str@mail.ru. Количество и возраст участников каждого семейно-творческого коллектива не ограничены. Направления творчества: вокальные, танцевальные номера, оригинальный жанр. Участие бесплатное.

Фестиваль состоится 7 июля в ПКиО им. Гагарина в Стерлитамаке.  

Теги: фестиваль
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