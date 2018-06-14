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Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

ОБЩЕСТВО

Фото: Depositphotos.com

Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре Фото: Depositphotos.com

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) опубликовала новый прогноз, согласно которому в конце июня на Землю обрушится магнитная буря.

Силу бури ученые оценили на уровне G1, что равнозначно термину «слабая магнитная буря». По словам специалистов, ее стоит ожидать 28 июня, но магнитосфера Земли будет возбужденной с 27 по 29 июня.

В этом году примерная по силе магнитная буря была 2 июня, а самая крупная — 20 апреля, пишут «РИА Новости».

Теги: магнитные бури
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