Уфимец с инвалидностью намерен покорить высшую точку Алтайских гор - Белуху

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УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимец с инвалидностью Рафаэль Исхаков намерен покорить высшую точку Алтайских гор и всей Сибири — гору Белуху.

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан, бывший сапер потерял ногу после взрыва фугаса. Но на этом его жизнь не остановилась, а стала более яркой и полноценной. Главное достижение Рафаэля, к которому он шел много лет, — покорение Эльбруса. После долгих и упорных тренировок он взошел на эту гору в 2016 году в составе группы из 24 человек. Этот сложнейший путь мужчина проделал на протезе, который предоставил ему Фонд «Память поколений». Опыт туризма и восхождений у ветерана уже был, он участвовал в сплавах по горным рекам, ходил в многодневные лыжные туры, поднимался на гору Иремель.

«Пока мы взбирались на гору, мысли о том, чтобы сдаться, постоянно посещали меня. Но для себя я решил: пока могу идти, буду идти, а там увидим. В итоге получилось так, что я дошел», — вспоминает Рафаэль Исхаков.

Теперь уфимец поставил перед собой новую амбициозную цель. 15 июня он планирует покорить высоту 4509 метров — совершит восхождение на знаменитую гору Белуху. Для такого восхождения мало хорошей физической формы и желания — работать придется на пределе, выкладываясь до последнего. Но Рафаэль Исхаков готов принять этот вызов и стать первым человеком с протезом ноги, который взойдет на эту сложную вершину. Процесс восхождения будет сниматься на специальную камеру.

«Когда прошло какое-то время с восхождения на Эльбрус, я осознал, что смог сделать то, что задумал, и понял, что способен двигаться дальше. Поэтому сейчас моя новая цель — Белуха. Хотя эта гора ниже, чем Эльбрус, категория сложности у нее выше. Нам придется иметь дело с альпинистским снаряжением. Но если в прошлый раз я очень сомневался, ведь взбираться по леднику было для меня в новинку, и боялся, что могу не дойти, то в этот раз я точно уверен, что доберусь до вершины, если позволит погода, которая в горах бывает непредсказуемой», — рассказал ветеран.

За Рафаэля Исхакова болеют друзья, родные и Фонд «Память поколений»: ранее он помог ветерану с протезом. Средства, на которые приобретается такая помощь для участников боевых действий, собираются за счет пожертвований неравнодушных россиян и компаний-партнеров, а также в ходе акции «Красная Гвоздика». Каждый может купить значок «Красная Гвоздика» за символический взнос, а вырученные деньги будут переданы в фонд для адресной помощи ветеранам. Эта традиция позволяет ветеранам получать необходимое лечение, средства реабилитации и многое другое.

Справка. Благотворительный фонд «Память поколений» образован 22 июня 2015 года. Основной задачей фонда является помощь ныне живущим ветеранам боевых действий, в которых принимал участие СССР и впоследствии — Российская Федерация. Президентом фонда является Герой Советского Союза, общественный деятель и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.