Фото: Минэкологии РБ В Стерлитамаке домовладельцы незаконно перегородили доступ к реке Фото: Минэкологии РБ

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке сотрудникам Минэкологии пришлось восстанавливать законные права граждан. В территориальное управление ведомства от жителей микрорайона Шахтау поступила жалоба, что владельцы участков на береговой линии перекрыли дорогу к реке Селеук. Собственникам не хотелось, чтобы люди ходили по их участкам и мусорили на берегу. Они перегородили дорогу заборами из сетки и шифера, а на дороге поставили беседку. Однако, это нарушало Водный кодекс РФ, запрещающий ограничивать свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе. За это собственники земельных участков привлечены к административному штрафу в три тысячи рублей, сообщили в Минэкологии РБ.