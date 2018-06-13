Фото: strongprint.ru Уфимцев приглашают на конкурс костюма «Мой пион» Фото: strongprint.ru

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Южно-Уральский ботанический сад-институт приглашает жителей Уфы на конкурс костюма «Мой пион». Как сообщили в учреждении, работы (костюмы, платья, головные уборы, украшения и т.д.) могут быть выполнены в любой технике и из любого материала. На конкурс они предоставляются в виде фотографий или скан-копий на электронный адрес оргкомитета: ufabotsad-konkurs@mail.ru. Заявки принимаются до 25 июня. Церемония награждения запланирована на 30 июня. Лучшие работы будут представлены на финальном показе. Победители получат дипломы, другие — сертификаты участников. Телефоны для справок: 286-12-33, 286-12-55.