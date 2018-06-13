Фото: Depositphotos.com В Уфе начались проверки «халяльных» кафе Фото: Depositphotos.com

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе стартовали рейды сотрудников Духовного управления мусульман Башкортостана по «халяльным» общепитам и магазинам столицы на наличие сертификата, подтверждающего, что эти продукты выработаны в соответствии с канонами ислама и не содержат компонентов, которые нельзя употреблять в пищу мусульманину (свинину, мертвечину, кровь).

В настоящее время в республике увеличивается производство халяльной продукции, этот потребительский рынок является очень привлекательным. Специалисты проверили, соответствует ли на самом деле продукция в таких кафе и киосках стандартам «халяль», сертифицирована ли она?

Требования к стандарту «халяль» утверждены Советом муфтиев России в 2002 году, зарегистрирован соответствующий знак. Право реализовывать свою продукцию под зарегистрированным знаком получают предприятия, прошедшие сертификацию. В Башкортостане такую сертификацию проводит Комитет по стандарту «Халяль» при ДУМ РБ.

В ходе рейда были проверены три кафе и один киоск по продаже шаурмы. Выяснилось, что все кафе установили вывеску «Халяль», но на самом деле не имеют сертификатов о стандартизации. Проверяющая группа предупредила предпринимателей о недопустимости такого использования знака «Халяль». Киоск предоставил сертификат Комитета по стандартам «Халяль» ДУМ РТ.

Впредь данные рейды будут проводиться систематически, а результаты будут транслироваться по телеканалу БСТ в религиозной программе «Йома», сообщает пресс-служба ДУМ РБ.