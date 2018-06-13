Фото: Олег Яровиков В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на предстоящие трехдневные выходные: ждать ли тепла? Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году первая декада календарного лета запомнится жителям России осенним холодом, дождями с градом и заморозками. В Башкирии после кратковременной ясной и солнечной погоды на День России небо вновь нахмурилось и возобновились дожди.

Стоит ли ожидать солнечного тепла в предстоящие трехдневные выходные в республике? По прогнозам специалистов Башгидромета, пока в республике будет преобладать прохладная и пасмурная погода.

Сегодня, 13 июня, дождь прогнозируется небольшим. Завтра, 14 июня местами ожидаются умеренные дожди, с грозами, с градом, порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью +8,+13, днем 15-20, по югу до 25 градусов.

Высока вероятность небольших осадков в праздничный день Ураза-байрам, 15 июня. Температура воздуха поднимется до 12-17, по югу до 21 градуса.

Солнечной погоды синоптики не обещают и 16-17 июня, по прогнозу — небольшие дожди. В ночные часы от 4 до 10 тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше 17 градусов.