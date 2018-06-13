Башкирия в федеральных СМИ: Путин пригласил всех в Уфу, как пристав отказался от миллиона, ФК «Уфа» определился с главным?

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин пригласил представителей всех государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на форум малого бизнеса в Уфе, информирует «Российская газета».

Приглашение от первого лица. «Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первых встречах глав регионов стран-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации», — сказал глава государства на заседании организации в китайском Циндао. Как уточнили в газете, форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 18-19 октября в Уфе.

ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В прошлом году в организацию были приняты новые члены — Индия и Пакистан. Главными задачами ШОС провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, говорится в издании.

На первом месте по индексу деловой активности. Глава Башкирии Рустэм Хамитов на экономическом форуме «Зауралье-2018» назвал республику лидером по индексу деловой активности. Об этом сообщает телеканал RT По словам Хамитова, индекс в Башкирии составляет 60,7 пункта.

«С этих позиций обследуются примерно 50-60 регионов России. Среди исследуемых регионов это первое место», — цитирует главу Башкирии телеканал. Сообщается, что в республике зарегистрировано 140 тыс. субъектов предпринимательства. Кроме того, по количеству новых субъектов малого и среднего бизнеса на тысячу жителей Башкирия заняла десятую строчку.

«Уфа» определилась с главным тренером? По информации «СЭ», в «Уфе» в ближайшие дни примут решение по главному тренеру команды. Клуб выбирает между двумя кандидатами — Сергеем Томаровым, давно работающим в системе «Уфы», и Вадимом Евсеевым, который в прошлом сезоне возглавлял «Амкар». «По нашим данным, "Уфа", скорее всего, назначит Томарова. Евсеев в эти дни должен забрать трудовую книжку и документы из "Амкара", у которого завтра, по всей видимости, отзовут лицензию для участия в премьер-лиге», — информировал 12 июня «Спорт-Экспресс».

Тем временем телеканал RT со ссылкой на сообщение известного телекомментатора передает, что главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев может возглавить ФК «Уфа» в ближайшие дни. «Уфа», похоже, определилась с новым главным тренером. Вадим Евсеев в ближайшие дни должен возглавить команду. Стороны очень близки к подписанию контракта», — написал телекомментатор Нобель Арустамян в Twitter.

В продолжение темы ТАСС сообщает, что новый еврокубковый сезон стартует 26 июня. Финал главного еврокубка запланирован на 1 июня 2019 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», говорится в сообщении. При этом ФК «Уфа» стартует уже в июле, отмечается в ТАСС. «20 июня состоится жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги Европы, причем со второго круга вступает в борьбу "Уфа". Первый матч российский дебютант еврокубков проведет 26 июля, ответный — 3 августа», — рассказали в агентстве.

Пристав отказался от миллионной взятки. Как пишут «Известия», житель Уфы задержан за попытку дать взятку судебному приставу. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «дача взятки в особо крупном размере». Сообщается, что «подозреваемый подделал исполнительный лист, в котором говорилось, что некая фирма должна его компании 45 млн рублей. Он предложил взятку приставу, у которого находилось это дело, и дал первые 50 тыс. рублей, пообещав еще 1,3 млн рублей за то, чтобы несуществующий долг был быстрее взыскан». Об этом узнали в отделе противодействия коррупции Службы судебных приставов.

«Мужчину задержали во время передачи денег. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства произошедшего», — говорится в материале издания.

Поставлять продукты в детские лагеря смогут только обладатели «безупречной репутации». Соответствующие поправки могут внести в закон о госзакупках, пишет «Парламентская газета».

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после госпитализации 64 человек с признаками кишечной инфекции из детского лагеря в городе Кушва. Предположительно, причинами отравления стали котлеты, которые были включены в меню обеда. «Можно ли оградить детей от подобных опасностей или пищевые отравления на отдыхе — вещь, предотвратить которую невозможно?» - такой вопрос задали корреспонденты издания первому зампреду Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

«Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы дети были защищены, что называется, со всех сторон. Тема пищевых отравлений тесно связана с вопросом организации питания в лагерях с тем, как для лагерей закупаются продукты. И здесь уместно поднять вопрос о том, чтобы при определении поставщика продуктов в ходе тендеров ключевым критерием была не только цена. Выбирая предприятие, которое будет поставлять продукты, важно учитывать его деловую репутацию, наличие необходимой инфраструктуры, технические характеристики. Пока же во главе угла во время тендера стоит цена — чем дешевле берёт поставщик за свои услуги, тем лучше», — рассказала сенатор от Башкирии. Она отметила, что «возможно, изменения придётся внести в закон о госзакупках».

«Всегда лучше не допускать попадания некачественных продуктов в лагеря, чем наказывать кого-то после того, как дети уже отравились. Мне кажется, больше внимания стоит уделять именно такой профилактике», — уверена Гумерова. Она сообщила, что «каждый сенатор на своём уровне мониторит, как организован детский отдых в его регионе».

Наш хоровод установил рекорд. Рекорд России «Самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах» официально зарегистрирован в Башкирии — в нем приняло участие свыше тысячи человек. Об этом рассказал в ТАСС главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, передав сертификат об установлении рекорда министру культуры республики. «Хоровода в национальных костюмах спиральной формы в России еще никогда не было. Если бы этот спиральный хоровод развернулся в круглый, диаметр составил бы примерно 320 м», — сообщил он.

Рекорд фиксировался в Уфе, и, несмотря на пасмурную погоду, собрал 1192 человека — это точное число жителей и гостей города, водивших хоровод, уточняется в сообщении. Облаченные в национальные наряды, они проследовали от площади Салавата Юлаева до этнопарка «Ватан». Участники продемонстрировали костюмы русских, башкир, татар, чувашей, поляков, украинцев и других этносов, населяющих республику. К параду присоединились иностранцы — студенты из Китая, Индии, Вьетнама и Нигерии. Каждый из них проходил через специальную арку, чтобы соблюсти точность подсчета, пояснили в ТАСС.