Фото: пресс-служба УГНТУ

Делегация УГНТУ побывала с визитом в Индии Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Делегация УГНТУ во главе с ректором Рамилем Бахтизиным посетила индийский штат Раджастхан. В столице штата городе Джайпур было подписано соглашение между УГНТУ и Университетом НИМС (NIMS University) о совместной подготовке специалистов, академическом обмене, направлениях научно-внедренческий деятельности на территории Индии.

Прошли встречи с представителями деловых кругов штата, где была представлена информация о Республике Башкортостан и обсуждены вопросы сотрудничества в различных областях.

Состоялось выступление ректора уфимского вуза на телеканале штата Раджастхан, имеющего 60-миллионную аудиторию.

Раджастхан — самый большой штат в Индии, расположен на северо-западе, образован в 1949 года на территории исторической области Раджпутана. Столица и крупнейший город — Джайпур. Население 68 млн 621 тыс человек.

Промышленность штата основывается на сельском хозяйстве и разработке минеральной безы региона. Раджастхан — один из крупнейших в стране производителей молока. Штат занимает второе место в Индии по производству полиэфирного волокна. Важное место занимает горнодобывающая промышленность, штат — второй в Индии по производству цемента; имеются месторождения соли, меди, цинка, песчаника, волластонита, яшмы, асбеста, олова, мрамора, известняка, флюорита и др. Достаточно хорошая инфраструктура, мирная обстановка и хорошая обстановка с законом и правопорядком привлекают в регион большое количество инвесторов.

Университет НИМС является одним из крупных университетов, расположенных на территории штата Раджастхан. Здесь готовят специалистов по широкому спектру направлений, в том числе по нефтегазовому инжинирингу. Университет имеет в своём составе инновационную клинику и фабрику по производству светодиодного оборудованию.