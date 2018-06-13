Пять причин пойти на выставку «Космодрайв»на правах рекламы
Пять причин пойти на выставку «Космодрайв»Фото: ТЦ Июнь
УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
Масштабная выставка-приключение, посвященная теме космоса, пробудет в уфимском ТЦ «Июнь» с 1 июня по 8 июля.
1.Возможность почувствовать себя настоящим космонавтом.
— Подготовка к карьере настоящего космонавта на тренажерах "Центрифуга" и "Fly Motion" с переворотами на 360 градусов
— Отправка вашего голоса на Марс, Венеру и Сатурн
— Взлет на ракете в кресле космонавта в виртуальной реальности
— Сеанс в полнокупольном планетарии
— Участие в эксперименте с генератором Ван де Граафа.
— Примерка скафандра
— Управление луноходом
— Экскурсия по МКС
— Прямое общение с космонавтами с орбиты
— Возможность увидеть эволюцию звезд
— Прогулка по планете с повышенной гравитацией — Юпитеру
— Посещение плазмокомнаты
— 8 уникальных технологий виртуальной реальности, которые перенесут в открытый космос.
2. Все можно попробовать, во всем можно участвовать!
Выставка полностью интерактивна. В стоимость билета входит прохождение всех космических приключений. Отдельно оплачиваются только мастер-классы.
3. Время не ограничено.
Действует специальная система входа для удобства посещения с детьми. Вы сможете выходить и заходить на выставку сколько угодно в течение всего дня.
4. Интересно всем
Почувствовать себя в роли космонавта смогут гости любого возраста. Гостей выставки ждут приключения на любой вкус, которые будут интересны как взрослым, так и детям.
5. Полезные и увлекательные мастер-классы.
Посетителей ожидают три интересных мастер-класса: изготовление шлема астронавта, галактического снега в пробирке и рисование в пространстве 3D-ручкой.
Выставка работает без выходных с 1 июня по 8 июля на третьем этаже ТЦ «Июнь». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166296236_38177172.
Подробнее:
Сайт: https://космодрайв.рф/ufa/
VK: https://vk.com/cosmodrive_ufa
Телефон: +7 (347) 294-00-75