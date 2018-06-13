Фото: ТЦ Июнь











Пять причин пойти на выставку «Космодрайв» Фото: ТЦ Июнь

УФА, 13 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Масштабная выставка-приключение, посвященная теме космоса, пробудет в уфимском ТЦ «Июнь» с 1 июня по 8 июля.

1.Возможность почувствовать себя настоящим космонавтом.

— Подготовка к карьере настоящего космонавта на тренажерах "Центрифуга" и "Fly Motion" с переворотами на 360 градусов

— Отправка вашего голоса на Марс, Венеру и Сатурн

— Взлет на ракете в кресле космонавта в виртуальной реальности

— Сеанс в полнокупольном планетарии

— Участие в эксперименте с генератором Ван де Граафа.

— Примерка скафандра

— Управление луноходом

— Экскурсия по МКС

— Прямое общение с космонавтами с орбиты

— Возможность увидеть эволюцию звезд

— Прогулка по планете с повышенной гравитацией — Юпитеру

— Посещение плазмокомнаты

— 8 уникальных технологий виртуальной реальности, которые перенесут в открытый космос.

2. Все можно попробовать, во всем можно участвовать!

Выставка полностью интерактивна. В стоимость билета входит прохождение всех космических приключений. Отдельно оплачиваются только мастер-классы.

3. Время не ограничено.

Действует специальная система входа для удобства посещения с детьми. Вы сможете выходить и заходить на выставку сколько угодно в течение всего дня.

4. Интересно всем

Почувствовать себя в роли космонавта смогут гости любого возраста. Гостей выставки ждут приключения на любой вкус, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

5. Полезные и увлекательные мастер-классы.

Посетителей ожидают три интересных мастер-класса: изготовление шлема астронавта, галактического снега в пробирке и рисование в пространстве 3D-ручкой.

Выставка работает без выходных с 1 июня по 8 июля на третьем этаже ТЦ «Июнь». Дети до 3 лет включительно проходят на «Космодрайв» бесплатно. Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166296236_38177172.

Подробнее:

Сайт: https://космодрайв.рф/ufa/

VK: https://vk.com/cosmodrive_ufa

Телефон: +7 (347) 294-00-75