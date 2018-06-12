Фото: автор В России названы самые востребованные профессии в исправительных учреждениях Фото: автор

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили о самых востребованных профессиях в исправительных учреждениях. По информации газеты «Известия», на сегодняшний день лидерами рейтинга оказались мастера отделочных строительных работ, сварщики, каменщики, бетонщики, трактористы и электромонтеры.

Среди востребованных профессий также оказались: швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь и вальщик леса. В ведомстве добавили, что многим из них осужденные могут научить во время заключения. Учеба ведется по 168 наименованиям различных профессий, которые подразделяются на блоки: «Искусство и культура», «Информатика», «Машиностроение» и другие.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Уфе в исправительной колонии строгого режима №9 (ИК-9) более 60 процентов осужденных заняты на производстве. На базе спецучреждения действуют литейный цех, пять цехов металлообработки, кузнечный, швейный и молочный цеха. Осужденные проходят обучение в производственно-техническом училище на базе ИК-9 по нескольким специальностям: «кокильщик-сборщик», «литейщик», «вагранщик», «электрогазосварщик», «крановщик», «стропальщик», «слесарь», «токарь», «фрезеровщик», «швея». По окончании получают диплом государственного образца.