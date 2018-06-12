Фото: личный архив Александра Юдина Проект жителя Башкирии «Лица Победы» завоевал грант в 300 тысяч рублей Фото: личный архив Александра Юдина

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории «Сибирского подворья» города Белокуриха Алтайского края с 3 по 9 июня прошел Х Международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки Роста». Участие в мероприятии приняли более 2,5 тысячи человек из 28 стран и 50 регионов России, в том числе из Башкортостана.

Организаторами форума «Алтай. Точки Роста» являются Федеральное агентство по делам молодежи, Совет Федерации Федерального собрания РФ, правительство Алтайского края.

На протяжении пяти дней участники проходили обучение по 26 образовательным площадкам форума: «Ты-предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии», «Творчество». Кроме того, молодые управленцы представляли свои социальные проекты и инициативы, которые они реализуют, а члены жюри отбирали лучшие работы для грантовой поддержки.

На церемонии закрытия самым ожидаемым моментом стало объявление победителей Всероссийского конкурса проектов. По словам организаторов, в этом году грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи составила четыре миллиона рублей. Гранты получили проекты, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику. Всего на конкурс поступило 192 заявки. Проекты оценивали эксперты Росмолодежи. В число победителей вошли 29 человек, которые получили гранты по 100, 200 и 300 тысяч. Гранты по 300 тысяч рублей получили только два человека, среди них 28-летний житель города Октябрьского Республики Башкортостан Александр Юдин с проектом «Лица Победы».

«Все дни форума я старался провести с максимальным результатом для себя и своей команды, которая ждала меня дома с хорошими новостями, — поделился Александр Юдин. – Знакомство с двумя ветеранами Великой Отечественной войны, которые проживают в городе-курорте Белокуриха, доказали мне, что моя миссия, действительно, моя, и я обязан её продолжать, несмотря на все преграды, которые встречаю вместе с командой».

По словам победителя, грантовые средства пойдут на реализацию проекта, а конкретно, на выпуск книг.

Проект «Лица Победы» направлен на противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны. Главной его целью является сохранение памяти о ветеранах-фронтовиках Великой Отечественной войны, проживающих в Башкортостане. Участники проекта проводят встречи с фронтовиками, собирают информацию об их боевом пути и наградах, полученных в годы Великой Отечественной войны, а также проводят портретное фотографирование. Информация, собранная волонтерами, проверяется и сводится в одно целое, после чего команда проекта занимается созданием иллюстрированного издания «Лица Победы». Книги безвозмездно вручаются фронтовикам, а также распространяются в музеи и образовательные учреждения республики. С ветеранами-фронтовиками также проводится видеосъемка для создания фильма «О памяти истории Великой Отечественной войны». Проект уже полностью реализован на территории города Октябрьского, и сейчас он охватывает весь Башкортостан.