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12 июня Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 м/с

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 м/с Фото: автор

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что13 июня днем местами по региону пройдет небольшой дождь, по северу до умеренного, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с. Температура воздуха составит 17-22 градусов. На отдельных участках автодорог прогнозируется дымка с видимостью один-два километра.Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: МЧС, предупреждение
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