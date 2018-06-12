Фото: соцсети В Башкирии малолетние дети разгромили школьную клумбу Фото: соцсети

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке малолетние дети устроили погром на клумбе школы №35. По сообщению очевидца, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка накануне около 22.00 находились на территории образовательного учреждения без присмотра взрослых. Они зачем-то перетаскали с клумбы к зданию школы декоративное оформление.

«У меня один вопрос. Где родители этих детей? Будущие девятиклассники старались, чтобы школьный двор был красивый. Сейчас 22.00, где их родители? Подходить к ним бесполезно, не слушают», — написал в соцсети очевидец случившегося и поделился фотографией с места инцидента.

По словам подписчиков, нужно было вызвать полицию и органы опеки, так как в благополучных семьях малолетние дети в такое позднее время не гуляют по улицам без присмотра взрослых.