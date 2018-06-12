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12 июня Вторник

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Уфимский путешественник отправился в велоэкспедицию по 16 странам мира

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Уфимский путешественник отправился в велоэкспедицию по 16 странам мира Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе около Конгресс-холла утром 12 июня начался первый этап велоэкспедиции по 16 странам мира. Уфимский путешественник, директор АНО развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета» Антон Сазонов за полгода планирует посетить Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Пакистан, Индию, Непал, Бангладеш, Мьянму, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Сингапур, Индонезию. В рамках первого этапа по пути будет охвачено более 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало агентство «Башинформ», международный некоммерческий проект «Велоэкспедиция «Дети мира» направлен на продвижение толерантности и согласия, позиционирования России в мире как открытой, миролюбивой и свободной страны.

Автор идеи велоэкспедиции Антон Сазонов отметил, что главная задача проекта – показать равенство детей мира, несмотря на различия стран в культуре, развитии экономик, мировоззрении и географическом положении.

Продуктом проекта станут фотографии и видео, раскрывающие процесс обучения, показывающие учеников и учителей, материальную базу и средства обучения в разных странах мира. К снимкам будет прилагаться описание школ, особенностей учёбы, интересные и необычные факты, добытые на местах. По итогам каждого этапа велоэкспедиции в образовательных организациях будут организованы фотовыставки, классные часы и круглые столы.

Теги: путешествие, дети
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