Фото: соцсети Разыскиваются родственники жительницы Башкирии, найденной в Магнитогорске Фото: соцсети

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Магнитогорске нашлась 60-летняя Римма Ишкуватова (Халилова). Как сообщается в группе волонтеров «Легион-СПАС», пожилая женщина с 9 июня находится в городской больнице №4.

По словам пенсионерки, она из Сибая, но в каком городе сейчас находится – не понимает. Женщина дезориентирована.

Всех, кто узнал Римму Ишкуватову, просят позвонить волонтерам по телефону: 8-908-576-47-33 или в любой отдел полиции Магнитогорска.