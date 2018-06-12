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12 июня Вторник

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День России и День города: куда сходить уфимцам и гостям столицы 12 июня

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

День России и День города: куда сходить уфимцам и гостям столицы 12 июня Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в День России и День города, 12 июня, основные праздничные мероприятия пройдут на площади имени В.И. Ленина и завершатся красочным салютом в 23.00.

В 11.00 состоится традиционная церемония возложения цветов и торжественный митинг возле памятника Салавату Юлаеву.

С 10.00 на площади им. В.И. Ленина заработает центральная площадка. Откроются: выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, начнется городской конкурс-выставка технического творчества «Дети. Техника. Творчество». В это же время здесь пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой выбор».

В 12.00 пройдет торжественная церемония вручения паспортов молодым горожанам.

В 13.00 стартует праздничная концертная программа. Школьники представят свои номера в блоке «Моя Уфа – мой дом, моя семья». В 15.00 выступят творческие коллективы Уфимской детской филармонии и Городского культурно-досугового центра. В 18.00 состоятся гала-концерт и церемония награждения победителей городского вокального конкурса «Уфимские липы». Вечерняя часть концерта с участием самодеятельных и творческих коллективов, эстрадных исполнителей пройдет с 19.30 до 22.00.

В 15.00 на площадке перед стадионом «Уфа-Арена» состоится KFC Battle Fest. В программе – футбол, баскетбол, танцы, хип-хоп, вокал, фитнес и воркаут.

В 15.00 в парке им. И. Якутова начнется выставка ретро-автомобилей.

В 13.00 в парке культуры и отдыха имени М. Гафури пройдет городской фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 19.00 в этно-парке «Ватан» состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

С более подробным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

  

Теги: праздники
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