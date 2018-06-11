Фото: Лейла Аралбаева, Галия Набиева



Ливень с градом обрушились на Уфу днем 11 июня Фото: Лейла Аралбаева, Галия Набиева

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Днем 11 июня в центре Уфы прошел мощный ливень с градом в размере горошинки. Дождь в вперемежку с градом лил в течение 15-20 минут. Где-то град был крупнее, где-то мельче, а где-то его и вовсе не заметили, сообщают местные жители.В эти дни проливные дожди с градом и грозами накрыли большую территорию республики. К тому же в регионе заметно похолодало. Так, накануне ﻿градом засыпало пригород Уфы. По прогнозам синоптиков, ближайшие дни не порадуют жителей республики теплом. Погоду в республике по-прежнему будет определять арктическая воздушная масса, поэтому температура воздуха будет ниже нормы на 3-5 градусов. Вероятность осадков сохранятся и на 12 июня.