Фото: скриншот телекомпании «Вся Уфа»









Приятный сюрприз ко Дню города: телекомпания «Вся Уфа» оживила книгу афоризмов Айдара Хусаинова Фото: скриншот телекомпании «Вся Уфа»

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Телекомпания «Вся Уфа» ко Дню города подготовила для горожан приятный сюрприз: совместно с ведущими художниками республики оживила книгу афоризмов «Про уфимца» Айдара Хусаинова. К письменным признакам уфимцев добавились портреты известных земляков. Среди них — Ирек Ялалов, Айдар Галимов, Олег Киреев, Юрий Шевчук, Эльвира Набиуллина, Сергей Семак, Максим Чудов, Радик Юльякшин, Рима Баталова Марсель Сабиров, рэпер Фейс, мультиинструменталист Загир Зайнетдинов и многие другие.

Создатели шаржей — креативные художники, в их числе карикатурист Камиль Бузыкаев.

26 лаконичных афоризмов Айдара Хусаинова также легли в основу межпрограммного оформления телекомпании. Кстати, в самой книге писателя 300 высказываний.

Работа над проектом заняла полтора месяца. Все видекартинки можно увидеть эфире «Всей Уфы» между программами.