Фото: ИА «Башинформ» Праздничная афиша Уфы: куда пойти в День России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

День России и День города в Уфе отметят народными гуляниями, концертами, спортивными фестивалями и акциями. «Башинформ» подготовил подборку самых интересных мероприятий на праздничные дни.

Основные из них по традиции пройдут 12 июня на площади имени В.И. Ленина и завершатся красочным салютом в 23 часа. Начнет работу центральная площадка в 10 часов утра. Здесь откроются экспозиция ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства и конкурс-выставка технического творчества «Дети. Техника. Творчество». Параллельно будет проходить акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации – твой выбор».

Концертная программа откроется на площади в 13 часов – школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования представят свои номера в блоке «Моя Уфа – мой дом, моя семья», в 15 часов она продолжится выступлениями творческих коллективов уфимской детской филармонии и городского культурно-досугового центра.

В 18 часов состоятся гала-концерт и церемония награждения победителей городского вокального конкурса «Уфимские липы». Вечерняя часть концерта с участием самодеятельных и творческих коллективов, эстрадных исполнителей пройдет с 19.30 до 22 часов.

На площадке перед «Уфа-Ареной» в 11 часов состоится Battle Fest, в программе: футбол, баскетбол, танцы, хип-хоп, вокал, фитнес и воркаут.

В этно-парке «Ватан» в 19 часов состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». Гости вечера — виртуозный американский трубач и певец Рональд Бейкери, российская певица, известная как вокалистка музыкальной группы «Sugar Mamas» Анжелика Фролова, участница телевизионного проекта «Голос» Назгуль Отузова. Специальным гостем станет популярная группа «Пицца». Напомним, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков родом из Уфы.

На площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» в 13 часов пройдет праздничная программа «Люблю тебя, мой край родной!».

«Живи и процветай, моя столица!» — название программы, которая начнется в 15 часов в парке культуры и отдыха «Первомайский». Пришедших сюда также ждут соревнования на воркауте и шахматно-шашечный турнир; шоу мыльных пузырей; мастер — класс по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы» («Меткий стрелок»); игровая станция для детей — бег в мешках; музыкальный флеш-моб. Будут работать фотозона, аквариум для детей и аттракционы.

Еще одна программа «Праздник дружбы» ждет гостей в 12 часов в парке культуры и отдыха нефтехимиков.

Благотворительное мероприятие «Добрый плов» состоится 12 июня в полдень в саду им. С.Т. Аксакова.

В парке «Волна» в это же время будет проходить праздников отцов. По всему миру традиционно поздравляют отцов летом, в 3-е воскресенье июня. Уфимцев и гостей города ждет интерактивная программа «Вместе с папой», интеллектуальный турнир «Эрудит», викторины «Вместе с папой» и многое другое. Начало мероприятия в 12 часов. Кроме этого, будут организованы «Сабантуй — 2018» в рамках праздника «Шежере-байрамы» и первенство по гиревому спорту и армлифтингу.

В парках культуры и отдыха«Волшебный мир» и им. М.Гафури пройдут программы «Моя страна, моя Уфа!» и «С праздником, любимый город!», начало в 13 и в 14 часов соответственно.

В парке им. И.Якутова в 9 утра запланирован всероссийский открытый турнир по борьбе куреш «Наследники Салавата». Здесь же будут проходить народные гуляния в стиле советского времени. Организаторы обещают устроить ретро-дискотеку. Гости парка увидят знаменитых кино-героев, выставку ретро-автомобилей.