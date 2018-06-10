Пригород Уфы засыпало градом
Фото: Галия Набиева
Пригород Уфы засыпало градом Фото: Галия Набиева
УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Пригород Уфы засыпало градом.
Жители Дмитриевки поделились фотографиями июньских осадков.
Синоптики обещают заметное потепление в среду, 13 июня. По прогнозам в этот день столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку
Лета не будет: заморозки до -3 градусов ждут жителей Башкирии
В режим повышенной готовности приведены экстренные службы Уфы перед праздниками
Новый подход в лечении болезней сердца обсудят кардиологи в Уфе в ходе первого Российско-Китайского конгресса
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи