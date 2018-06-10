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10 июня Воскресенье

Уфа   °

Пригород Уфы засыпало градом

ОБЩЕСТВО

Фото: Галия Набиева

Пригород Уфы засыпало градом Фото: Галия Набиева

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Пригород Уфы засыпало градом.

Жители Дмитриевки поделились фотографиями июньских осадков.

Синоптики обещают заметное потепление в среду, 13 июня. По прогнозам в этот день столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку

Теги: погода
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