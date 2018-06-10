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10 июня Воскресенье

Уфа   °

В режим повышенной готовности приведены экстренные службы Уфы перед праздниками

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В режим функционирования «повышенная готовность» во время июньских праздников переведены экстренные службы башкирской столицы.

«В предпраздничные, праздничные и выходные дни с 18 часов 9 июня до 9 часов утра 13 июня и с 18 часов вечера 14 июня до 9 часов утра 18 июня все экстренные оперативные службы на территории Уфы будут работать в режиме повышенной готовности»,  - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте уфимской мэрии.

Таким образом спасательные и экстренные службы смогут обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

Теги: режим «Повышенная готовность»
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