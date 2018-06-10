Новый подход в лечении болезней сердца обсудят кардиологи в Уфе в ходе первого Российско-Китайского конгресса

УФА, 10 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфу на следующей неделе съедутся ведущие кардиологи и хирурги со всей страны, а также из Китая, стран СНГ и дальнего зарубежья.

14-15 июня в столице республики состоится первый Российско-Китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в Башкирии на протяжении двух последних лет снижается уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И все же несмотря на высокие достижения в этой области медицины, работы еще много. Поэтому главная цель конгресса — обмен опытом. В рамках мероприятия пройдут пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.

Основные направления программы: «Фундаментальные исследования в кардиологии»; «Стратегические цели для снижения сердечно-сосудистого риска: как спасти жизни пациентов»; «Сердечная недостаточность: новые стратегии диагностики и лечения»; «Актуальные проблемы трансплантации сердца» и другие.