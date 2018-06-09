Тепло в Башкирию придет в середине июня

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Дождливая прохладная погода сохранится в Башкирии и в начале следующей недели. По данным синоптиков Гидрометцентра России, в воскресенье и понедельник температура воздуха днём в Уфе прогреется до 15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5. Вероятность осадков составляет от 60 до 80 процентов.

В День России в столице Башкирии будет +16. Прогнозируется переменная облачность, временами будет радовать солнышко.

Заметно потеплеет в среду, 13 июня. Воздух днём прогреется до 20 градусов.