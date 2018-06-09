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9 июня Суббота

Уфа   °

В России изменят правила призыва на срочную службу

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В России изменят правила призыва на срочную службу Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Минобороны предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве. Поправки планируется сформировать и одобрить к июлю 2018 года, сообщают «Известия».

Согласно изменениям, новобранцев поделят на две категории. Первая — призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. Вторая — призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания.

Для первых срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Началом службы для вторых будет день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Момент начала службы важен, так как с него начинают считать дни до «дембеля». Обычно на сборных пунктах призывник может провести несколько дней, которые не зачитывают в срок службы.

Теги: вооруженные силы и общество, призыв
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