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9 июня Суббота

Уфа   °

В Башкирии активисты ОНФ организовали для детей поход в краеведческий музей

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

  Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан присоединились к патриотической акции «Идем в музей». Акция приурочена ко Дню России.

В Стерлитамаке общественники организовали посещение историко-краеведческого музея для детей из лагерей дневного пребывания «Берегиня» и «Эколог и Я» при Детском экологическом центре. Музей хранит удивительные редкие экспонаты, имеющие отношение к истории малой родины, истории родного края. Здесь выставлены предметы быта, культуры и истории народов, связавших свою судьбу со Стерлитамаком, и проживающих на ее территории более двух столетий.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Надежда Крылова, выступая перед ребятами, отметила, что День России недавно появился в праздничном календаре страны, но он имеет прямое отношение к каждому россиянину.

«К каждому гражданину России, имеющей более чем тысячелетнюю славную историю, — подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ . — К жителям города Стерлитамака, каждому участнику экскурсии, их семьям, вписавшим свою посильную лепту в жизнь города, региона и огромной нашей страны. День России сегодня приобретает патриотические черты, становится днем национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашего государства, общего дома для многочисленных народов и этносов, его населяющих».

Патриотическая акция «Идем в музей» Общероссийского народного фронта проходит в преддверии Дня России во многих городах и населенных пунктах страны. В Башкортостане походы в музей будут организованы в Нефтекамске и Уфе.

Теги: ОНФ, День России
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