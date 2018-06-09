Фото: Олег Яровиков Новое содовое производство, когда в Уфе достроят набережную, как крупный чиновник Ространснадзора попался на взятке - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Экономика или экология?

«Мы не допускаем появления в республике экологически вредных производств», — заявил 6 июня глава Башкортостана Рустэм Хамитов на Международном экофоруме в Уфе. Он подчеркнул, что «при определении приоритетности критериев «деньги или экология» выбор однозначно должен быть сделан в пользу охраны окружающей среды», сообщает «Башинформ﻿».

«В названии форума есть определённая провокация: экономика или экология. В моём понимании, конечно же, вместо слова «или» должен стоять союз «и»: экология и экономика, — сказал глава региона на пленарном заседании «Наилучшие доступные технологии: экология или экономика». — В нашей республике никакого противопоставления этих терминов нет».

«Мы в Республике Башкортостан не допускаем появления экологически вредных производств, либо создания действующими предприятиями открытых угроз окружающей среде и здоровью граждан. Это наша твёрдая и принципиальная позиция, от которой мы, вообще говоря, не отступаем», — отметил Рустэм Хамитов и сообщил, что в Башкирии может появиться новое производство по выпуску кальцинированной соды. «Оно будет оснащено самыми современными технологиями, которые позволят получать кальцинированную соду из даже среднего по качеству известняка. Предприятие будет безопасным и с точки зрения экологии», — цитирует Хамитова РБК-Уфа.

Зафиксированы первые нарушения ЕГЭ

Несмотря на то, что экзаменационная пора проходит в штатном режиме, в Башкирии было удалено три участника ЕГЭ за нарушение порядка проведения итоговой аттестации, сообщает «Молодежная газета». Два удаления по математике и одно удаление по истории. Отмечается, что ход ЕГЭ в республике контролируют 15 федеральных, 200 муниципальных, 43 региональных наблюдателя и сотрудники Обрнадзора РБ.

Против бывшего гендиректора «Башкиравтодора» возбуждено новое дело

В отношении бывшего гендиректора ГУП «Башкиравтодор» Шамиля Аминева возбуждено уголовное дело за неправомерные действия при банкротстве, пишет газета «Республика Башкортостан». Ранее Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Аминева ущерба в 64 млн рублей, причиненного им республике в результате коррупционного преступления. Чтобы уклониться от возмещения ущерба, он совершил сделки по отчуждению принадлежащего ему имущества стоимостью около 16 млн рублей, в том числе продал 3-комнатную квартиру в элитном доме и гаражный бокс, а также подарил парковочное место. По его заявлению Арбитражный суд РБ признал Аминева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Однако проданная им недвижимость в конкурсную массу не вошла.

Когда достроят набережную…

5 июня глава РБ Рустэм Хамитов провёл совещание по строительству инженерных сооружений берегоукрепления и благоустройству набережной реки Белая. «На прошлой неделе мы посмотрели ход строительства, те элементы набережной, которые смоделировали будущее состояние этого объекта. Получается красиво, эффектно… Собственно говоря, второй этап строительства в этом году можно завершить», — сказал Хамитов. В целом протяжённость берегоукрепления составит 5 км, уточняет «Башинформ».

Однако, по словам главы республики, «существует большая неудовлетворенность со стороны жителей Уфы в части содержания того, что уже построено», «на набережной грязь, отсутствие благоустройства». Как информировал зампредседателя Госкомстроя РБ, благоустройство набережной планируется начать в августе. Хамитов подчеркнул, что эти работы надо ускорять. На совещании также обсуждались вопросы строительства канатного подъёмника в районе Телецентра. Глава региона отметил, что «в 2019 году мы должны в полном объёме завершить первый и второй этап набережной, чтобы люди могли радоваться тому, что в Уфе появляется новая замечательная, цивилизованная зона отдыха».

…И откроют Бельский мост

Как передает телеканал «Вся Уфа», на первой и 11 опорах старого Бельского моста специалисты завершили капитальный ремонт, установили специализированные швы и приступили к восьмой опоре. По словам городских властей, мост планируется открыть 30 июля. Однако при температуре -30 градусов мост будет закрываться, уточнили на телеканале.

Он вернулся, чтобы попрощаться

4 июня бывший наставник «Уфы», а ныне главный тренер «Зенита» Сергей Семак, вернулся в столицу Башкирии, чтобы попрощаться с уфимскими коллегами и республикой, рассказал «Башинформ». «Я вернулся в Уфу с чувством небольшой грусти и благодарности: республике, руководству клуба, которое приняло смелое решение пойти на этот шаг и назначить меня главным тренером команды, — сказал Семак. — Мне грустно и есть чувство недосказанности». В этот же день Рустэм Хамитов встретился с Семаком и вручил ему благодарственное письмо главы РБ.

Акция против повышения цен на бензин

В Башкирии автовладельцы возмущаются из-за роста цен на бензин, передает телеканал БСТ. 3 июня в Уфе прошла акция «Посигналь, если против повышения цен на бензин». Автолюбители сигналили на проспектах Салавата Юлаева, Октября, на Айской, на улице 50-летия Октября, возле моста через Белую. Как сообщил «Башинформ», 7 июня в Стерлитамаке около заправок были замечены сотрудники ГИБДД и полиции, так как автомобилисты планировали перекрыть въезд в знак протеста против повышения цен на бензин. Подобная акция прошла в Нуримановском районе. В этот же день на «прямой линии» Путин прокомментировал рост цен на топливо и сообщил, что правительство России приняло меры, чтобы решить эту проблему.

Когда важен каждый ребенок

5 июня глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготников и снижения младенческой смертности. Руководитель региона отметил, что в его адрес поступило много жалоб и обращений граждан по лекарственному обеспечению. «Ситуация далека от благополучной, — сказал он. — По моим данным, сегодня более 600 рецептов не исполнено… Ситуация пока не выправляется».

Причинами такой ситуации первый замминистра здравоохранения РБ назвал — несоответствие конкурсной документации новым нормативам о проведении закупок лекарств, несвоевременность её формирования и допущение волокиты, а также смещение сроков проведения конкурса на приобретение препаратов по федеральной льготе в связи с поступлением денег только в начале 2018 года. Для решения этих вопросов сформированы дорожные карты, сообщил «Башинформ».

На совещании Рустэм Хамитов констатировал, что, несмотря на строительство новых перинатальных центров, республика «оказалась в «хвосте» субъектов Российской Федерации по младенческой смертности». Сейчас по каждому такому случаю принимаются управленческие решения с выявлением системных ошибок, предлагается дооснастить межрайонные перинатальные кабинеты ультразвуковым оборудованием.

«Для нас важен каждый ребенок. Мы должны делать всё, чтобы спасать жизни детей», — подчеркнул Хамитов.

Как крупный чиновник Ространснадзора попался на взятке

СКР по РБ предъявил обвинение начальнику отдела автодорнадзора и контроля международных автоперевозок по РБ Западно-Уральского межрегионального управления Ространснадзора по статье «получение взятки». В мае 30-летний начальник отдела потребовал у директора ООО «Универсал-Авто» 75 тысяч рублей ежемесячно, пообещав взамен не привлекать к наказаниям за нарушения ПДД водителей его предприятия. Во время передачи 70 тысяч рублей обвиняемого задержали сотрудники ФСБ, передает ГТРК «Башкортостан».

Кто победил на праймериз

5 июня секретарь РО «Единой России» Константин Толкачев озвучил итоги предварительного голосования в Башкортостане. По его словам, 3 июня явка на праймериз по республике составила 13,4%, на 662 счетных участках проголосовали более 400 тысяч избирателей. Почти 15 тысяч жителей впервые проголосовали онлайн. Как сообщил «Башинформ», Рустэм Хамитов набрал наибольшее количество голосов в своем округе №5. Среди 55 победителей праймериз «ЕР» — 22 депутата Госсобрания, информировал РБК-Уфа.

Новый руководитель в администрации главы РБ

6 июня Рустэм Хамитов освободил Владимира Нагорного от должности руководителя администрации Главы РБ и назначил на этот пост Евгения Маврина, информировала газета «Кызыл тан».

На «Уфа-Арене» волейболисты растопили лед

«Очень крутая атмосфера, даже мурашки по коже шли. Особенно, когда забивали, весь зал с ума сходил», — такая атмосфера царила в «Уфа-Арене», которая на этой неделе перевоплотилась в волейбольную площадку. Столица Башкирии впервые принимает международные соревнования «Лига наций», сообщил «Башинформ. В Уфу приехали сборные России, Бразилии, Китая и Ирана. 8 июня сборная России уступила Бразилии. 9 и 10 июня россияне встретятся с командой из Китая и Ирана.

Почем мусорная революция

С нового года Уфа, как и вся страна, перейдет на новые правила обращения с отходами. На Международном экофоруме в Уфе специалисты сферы ТБО рассказали, что республика разделена на пять зон, каждую из которых будет обслуживать Региональный оператор. Насколько повысятся тарифы в этой сфере и почему, узнали «Уфимские ведомости».

Пять дней в сердце Евразии

8 июня в Уфимском амфитеатре стартовал Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Пятидневный праздник открыла Симфоническая ночь с Национальным симфоническим оркестром РБ. На фестивале выступили солисты из Геликон-опера, Центра оперного пения Галины Вишневской, Большого театра и другие. В программе фестиваля — праздник национального костюма, «UFA-Kuraifest», «Симфоническая ночь. Посвящение Альма Матер», «Этноночь». 12 июня фестиваль завершится гала-концертом, сообщает «Башинформ».

Как в лучших домах

На этой неделе наградили победителей ежегодного республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом». В МинЖКХ РБ сто лучших домов республики получили премии в 100 тысяч рублей. В состязании участвовали 138 домов из 16 городов и районов региона. В каждом спецкомиссия оценивала порядок в подъездах и дворах, техническое состояние оборудования, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада, наличие энергосберегающих технологий и приспособлений для перемещения инвалидов, рассказали в «Вечерней Уфе».