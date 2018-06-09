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9 июня Суббота

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В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: автор

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 10 июня по республике днем ожидаются порывы ветра до 18 м/с. На автодорогах утром местами туман с видимостью 500-1000 метров. В этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди, местами до умеренных. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем 13-18. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к жителям республики в МЧС.

Теги: МЧС, предупреждение
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