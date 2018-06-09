Фото: Олег Яровиков В Уфе на одной из улиц до середины октября перекроют движение автотранспорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Администрация города Уфы информирует жителей о перекрытии движения по улице Седова, на участке от улицы Сельская Богородская до улицы Трамвайная, по 1/2 проезжей части дорог в связи с ремонтом, который продлится до 20 октября.

В период проведения работ по устройству верхнего слоя асфальта поквартально будет организовано полное перекрытие проезжей части. Возможно изменение схем движения пассажирского транспорта.

На участке, где производятся дорожные работы, установлены ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на интерактивной карте ремонта дорог. Зайдя на нее, каждый горожанин может планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

Информацию о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капремонта проезжих частей можно найти и в соцсетях.