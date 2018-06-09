Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.66 ↑

EUR 73.79 ↓

9 июня Суббота

Уфа   °

В Уфе на одной из улиц до середины октября перекроют движение автотранспорта

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Уфе на одной из улиц до середины октября перекроют движение автотранспорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Администрация города Уфы информирует жителей о перекрытии движения по улице Седова, на участке от улицы Сельская Богородская до улицы Трамвайная, по 1/2 проезжей части дорог в связи с ремонтом, который продлится до 20 октября.

В период проведения работ по устройству верхнего слоя асфальта поквартально будет организовано полное перекрытие проезжей части. Возможно изменение схем движения пассажирского транспорта.

На участке, где производятся дорожные работы, установлены ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.

Все участки капитального ремонта проезжих частей улиц обозначены на интерактивной карте ремонта дорог. Зайдя на нее, каждый горожанин может планировать свой маршрут таким образом, чтобы объехать участки, где имеется затруднение движения либо перекрыта дорога.

Информацию о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капремонта проезжих частей можно найти и в соцсетях.

Теги: ремонт дорог, перекрытие
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В выходные в Башкирии ожидается очередная волна холода
В Башкирии, несмотря на календарное лето, ожидается очередная волна холода. В ближайшие дни температурный режим окажется ниже климатической нормы. Синоп
В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой
Уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома. По информации ГТРК «Башкортостан», у судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения.
В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты
В Уфе в диспетчерский центр утром 8 июня поступила информация о том, что в заливе реки Белой, в районе ул. Деревенская переправа, 12, произошла утечка н
В Башкирии на помойку выкинули живого пони
В Стерлитамаке местная жительница стала очевидцем бесчеловечного поступка по отношению к животному. На свалке в районе Белорецкого тракта она нашла прив
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть