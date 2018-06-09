Фото: соцсети В Башкирии полицейские нашли пропавшего без вести 15-летнего воспитанника реабилитационного центра Фото: соцсети

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшего без вести 15-летнего воспитанника реабилитационного центра Аслана Б. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского МВД, при проведении поисковых мероприятий несовершеннолетний был обнаружен у своих родственников. С подростком все в порядке — жив, здоров.

Как информировало агентство «Башинформ», 7 июня Аслан сбежал из Республиканского центра психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних в деревне Савалеево Кармаскалинского района. В поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и СМИ.