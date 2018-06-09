В Уфе на сутки приостановили движение троллейбусов из-за ремонта дорог
Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе на сутки приостановили движение троллейбусов из-за ремонта дорог Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
9 июня на одной из центральных улиц Уфы начали ремонт проезжей части. По этой причине в МУЭТ приостановили на сутки движение некоторых троллейбусов по улице 50 лет Октября на участке от ул. Цюрупы до проспекта Октября. Ограничение действует до 5 часов утра 10 июня для следующих маршрутов.
№1 «Северный автовокзал – Монумент Дружбы»;
№21 «Мкрн. Белореченский – ТЦ «Центральный».