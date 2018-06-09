В Уфе чествовали победителей XII Общественной городской премии «Достояние столицы»

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УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе назвали победителей XII Общественной городской премии «Достояние столицы». Конкурс учрежден в 2008 году Общественным фондом развития столицы с целью поддержки тех уфимцев, кто своими добрыми делами, необычными начинаниями, интересными проектами способствует дальнейшему развитию и процветанию родного города.

В этом году конкурс на соискание городской премии «Достояние столицы» был посвящен Году семьи в Республике Башкортостан и проводился Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

В главной номинации «Общественное признание за заслуги перед городом» награды удостоились главный редактор журнала «Уфа», газеты «Уфимские ведомости» и электронной газеты «Уфавед» Галина Ишмухаметова, заведующий кафедрой онкологии Института дополнительного профессионального образования БГМУ, директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ Шамиль Ганцев, пианистка, заслуженная артистка Республики Башкортостан Евгения Пупкова.

В номинации «Уфа — город счастливых семей» премии удостоились семья Исхаковых Альбина и Фанис. Среди успешных трудовых династий признание получила семейная династия Бурмакиных-Кошелевых, сфера деятельности: эколого-биологическое образование. В номинации «Уфа — город демографически значимых инициатив» награду получила заведующая родовым отделением клинического госпиталя «Мать и дитя» г. Уфы Лариса Грачева, в номинации «Уфа — город больших достижений в культуре и в образовании» — основатель и директор музыкальной школы для взрослых и детей «Виртуозы» Ирина Хаматдинова, в номинации «Уфа — город, сохраняющий традиции благотворительности» — член президиума Общественной организации «Уфимский городской Союз женщин», генеральный директор ООО «Гротес» Венера Миннибаева.

Признания в номинации «Уфа — город равных возможностей» удостоились председатель Региональной общественной организации Совет матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимова и представитель Региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Альтернатива» Татьяна Селезнева, в номинации «Уфа — город жителей с активной гражданской позицией» — руководитель Волонтерского центра БГМУ Алина Гизатуллина.

Для талантливых детей и подростков, которые благодаря своим талантам, упорству и целеустремленности прославляют Уфу на республиканском, федеральном и международном уровне в сфере науки, образования, культуры, спорта, искусства и волонтерства, добавлена специальная номинация конкурса — «Будущее столицы». В ней отмечены ученик 11 класса гимназии № 3 Камиль Аминов, ученик 7 класса школы № 74 Никита Варнавский; ученица 10 класса лицея № 5 Анастасия Нестерова, ученица 4 класса гимназии № 64 Аксинья Тимофеева, ученик 7 класса лицея № 68 Максим Шамсубаров, ученик 10 класса гимназии № 3 Мурат Хайруллин.