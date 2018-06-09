Фото: Олег Яровиков В Уфе снесли незаконную автостоянку Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Кировском районе Уфы бизнесмен занял земельный участок и организовал на нем автостоянку. Прокуратура района установила, что данное строение предприниматель эксплуатирует самовольно, без надлежащих документов.

В Управлении ФССП России по РБ находилось исполнительное производство обязать бизнесмена освободить самовольно занятый земельный участок. Долгое время он не исполнял решение суда.

«В итоге было принято решение о принудительном освобождении данного земельного участка. Стоимость работ подрядной организации по сносу данного объекта составила порядка 100 тысяч рублей. Все эти расходы будут взысканы с должника по исполнительному производству, за счет реализации его имущества», — сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.