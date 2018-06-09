Фото: Олег Яровиков В Башкирии почтят память погибших в Великой Отечественной войне Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 июня ежегодно в стране отмечается День памяти и скорби — день, в который 77 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней наших соотечественников. В этот день по случаю скорбной даты в Башкортостане пройдут памятные мероприятия. Министерство молодежной политики и спорта республики совместно с Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи проводит в Уфе митинг в память о погибших с возложением цветов к памятнику Александру Матросову в парке им. В.И. Ленина.

В 77-ю годовщину начала войны перед мемориалом соберутся ветераны военной службы, представители молодежных и детских общественных организаций, волонтеры и жители города.

В рамках митинга будут переданы родным для дальнейшего захоронения останки красноармейца, найденные кировским поисковым отрядом в Новгородской области, уроженца Чекмагушевского района Зината Валиуллина. Завершится мероприятие традиционным возложением цветов к памятнику А. Матросову. Начало мероприятия в 10 часов.