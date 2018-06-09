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9 июня Суббота

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В Башкирии в 23 источниках ЦВС вода не соответствует нормам – Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 23 источниках ЦВС вода не соответствует нормам – Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Санитарным нормам в Башкирии не соответствует вода в 23 источниках центрального водоснабжения. Всего же их в республике более двух тысяч единиц. В процентном соотношении это чуть больше 1%. Такие данные опубликовали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в 2017 году специалисты взяли пробы из 1402 источников ЦВС в Башкирии. Из них санитарным нормам не соответствовали более 10%. Нарушения чаще всего касались норм жесткости и железа.

Теги: вода, ЦВС, Роспотребнадзор РБ
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