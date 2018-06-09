«Транснефть – Урал» открыл дорогу в профессию выпускникам УГНТУ

Фото:







Фото:

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Акционерном обществе «Транснефть – Урал» двенадцать бакалавров и магистрантов УГНТУ защитили свои квалификационные работы. Выпускники отразили широкий спектр тем, значимых для трубопроводной отрасли: предложения по совершенствованию конструкции стационарных боновых заграждений, деструкция противотурбулентных присадок, реконструкция участков магистральных трубопроводов и повышение их пропускной способности, и многое другое.

Все дипломные работы тщательно рассматривались государственной аттестационной комиссией под председательством генерального директора АО «Транснефть – Урал» Тимура Безымянникова. В состав комиссии вошли как представители руководства предприятия, так и преподаватели вуза.

– Защита дипломов студентами УГНТУ в АО «Транснефть – Урал» – традиция давняя, сегодня она состоится в сорок шестой раз, – отметил Тимур Безымянников. – Безусловно, такая защита имеет практическую ценность. Комиссии она позволяет оценить уровень подготовки выпускников, а самим выпускникам – продемонстрировать результаты своего труда, пообщаться с профессионалами, зарекомендовать себя в качестве будущего работника предприятия.

Восемь из двенадцати выпускников обучались в вузе по направлению от АО «Транснефть – Урал», трое являются стипендиатами ПАО «Транснефть». Все они прошли практику на объектах предприятия, а многие уже получили направления для дальнейшей работы в филиалах Акционерного общества.

По итогам защиты 11 выпускников получили оценки «отлично» и один – «хорошо», подтвердив высокий уровень знаний и готовность к работе в отрасли.

– Сегодня экзамен держали, по сути, не только наши выпускники, но и мы сами, как преподаватели, которые в течение нескольких лет обучали этих ребят, – отметил декан факультета трубопроводного транспорта УГНТУ Султанмагомед Султанмагомедов. – Экзамен этот был сдан успешно, а значит, сотрудничество предприятия и нашего вуза приносит хорошие плоды.

Защита выпускных квалификационных работ бакалаврами и магистрантами вуза – лишь одно из многих направлений взаимодействия АО «Транснефть – Урал» и УГНТУ. Между сторонами подписан договор о сотрудничестве, благодаря которому предприятие получает приток квалифицированных молодых специалистов, а вуз имеет возможность укреплять материальную базу и совершенствовать свою учебную программу.