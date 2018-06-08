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9 июня Суббота

Уфа   °

В Башкирии осужденные сыграли в шашки с чемпионами мира

ОБЩЕСТВО

Фото: Телеканал Вся Уфа

В Башкирии осужденные сыграли в шашки с чемпионами мира Фото: Телеканал Вся Уфа

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В исправительной колонии №8, в Стерлитамаке, прошел сеанс одновременной игры по шашкам. Осужденные сыграли в логическую игру с чемпионами мира, Айнуром Шайбаковым и Айгуль Идрисовой, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Хронометры в этом состязании решили не использовать. На все про все отвели условный срок – около одного часа. Кстати, во время игры осужденные получали советы от именитого шашиста.

Поучаствовать в сеансе одновременной игры смогли победители тюремного турнира. Всего 12 шашистов.

Первое поражение уже спустя несколько минут. Следом фиаско терпят второй, третий игрок. И вот уже шестой, Константин Дружинин, продержался дольше всех. Уж слишком, признается арестант, стремительный Шайбаков. В колонии играют спокойней.

Для Айнура Шайбакова это второе посещение исправительной колонии. До этого он побывал в местах не столь отдаленных для подростков. Говорит, что такие поездки отпечатываются в сердце.

Башкирские гроссмейстеры пообещали впредь активнее посещать исправительные колонии республики. На мастер-классах и во время сеансов одновременной игры они будут делиться опытом и рассказывать о секретах игры арестантам. Вполне возможно, что такие встречи помогут шашистам в робах поверить в свои силы.

Как считают сотрудники колонии, такой досуг позволяет возвращать в общество тех, кто настроен на исправление и тех, кто в места не столь отдаленные, как правило, больше не возвращается.

Теги: Шашки
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