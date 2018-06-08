Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.81 ↓

EUR 73.06 ↓

8 июня Пятница

Уфа   °

Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана

Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 49 представителей различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры и спорта.

– Сегодня в этом зале вы получаете заслуженные награды. Надеюсь, что для вас это торжественный, важный день. Точно так же он важен и для нас, – сказал Рустэм Хамитов. – Дело в том, что награды получают люди заслуженные, те, кто своим упорным трудом достиг значимых результатов в своей деятельности и, конечно же, обозначает ориентиры, к которым все должны стремиться.

Глава республики поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов в работе. Среди награждённых – Тансулпан Гарипова, удостоенная звания «Народный писатель Республики Башкортостан».

– Наша республика – сильный, крепкий субъект Российской Федерации. В основном по многим показателям мы выглядим лучше среднероссийских статистических данных. Это и объём промышленного производства, и поступление налогов в бюджет, и вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью, и т.д., – отметил Рустэм Хамитов. – Конечно же, у нас ещё много нерешённых вопросов, тем, которые нужно обсуждать и продвигать вперёд. Но мы идём вперёд. У нас есть ресурсы. Наша республика крепка с точки зрения финансового обеспечения. Ещё раз благодарю за вашу деятельность, активную жизненную позицию, добросовестную работу.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.

Теги: глава рб, награждения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой
Уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома. По информации ГТРК «Башкортостан», у судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения.
В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры
Верховный суд Башкортостана отказал жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив ветерана Великой Отечественной без крыши над
В выходные в Башкирии ожидается очередная волна холода
В Башкирии, несмотря на календарное лето, ожидается очередная волна холода. В ближайшие дни температурный режим окажется ниже климатической нормы. Синоп
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть