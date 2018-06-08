Фото: Олег Яровиков





















Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 49 представителей различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры и спорта.

– Сегодня в этом зале вы получаете заслуженные награды. Надеюсь, что для вас это торжественный, важный день. Точно так же он важен и для нас, – сказал Рустэм Хамитов. – Дело в том, что награды получают люди заслуженные, те, кто своим упорным трудом достиг значимых результатов в своей деятельности и, конечно же, обозначает ориентиры, к которым все должны стремиться.

Глава республики поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов в работе. Среди награждённых – Тансулпан Гарипова, удостоенная звания «Народный писатель Республики Башкортостан».

– Наша республика – сильный, крепкий субъект Российской Федерации. В основном по многим показателям мы выглядим лучше среднероссийских статистических данных. Это и объём промышленного производства, и поступление налогов в бюджет, и вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью, и т.д., – отметил Рустэм Хамитов. – Конечно же, у нас ещё много нерешённых вопросов, тем, которые нужно обсуждать и продвигать вперёд. Но мы идём вперёд. У нас есть ресурсы. Наша республика крепка с точки зрения финансового обеспечения. Ещё раз благодарю за вашу деятельность, активную жизненную позицию, добросовестную работу.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.