Фото: администрация Мечетлинского района В Башкирии открыли мемориальную доску последнему Герою Советского Союза Фото: администрация Мечетлинского района

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Мечетлинском районе Башкирии состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Куддусу Латыпову. Она установлена на здании средней школы имени Х.Я.Фаткуллина села Дуван-Мечетлино, где учился легендарный летчик-штурмовик.

«Долг каждого из нас сохранить память о ветеранах, ведь Куддус Канифович единственный Герой Советского Союза из нашего района», — подчеркнула в своем выступлении заместитель главы администрации муниципалитета Гульназ Кадырова. Она также отметила, что в настоящее время организованы и проводятся различные мероприятия в честь 95-летия отважного фронтовика.

За плечами Куддуса Латыпова тяжелый воинский путь, это подтверждают записи в наградном листе. Он совершил 134 боевых вылета, уничтожил 22 фашистских танка, 40 автомашин, пять самолетов, два железнодорожных эшелона с оружием, боеприпасами и военной техникой противника, подавил огнем девять артиллерийских батарей, уничтожил до 450 солдат и офицеров врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенант Куддус Латыпов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая звезда». На тот момент ему было всего 22 года.

Умер последний Герой Советского Союза из Башкирии 23 декабря 2016 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.