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8 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе конкурс граффити посвятили Году семьи

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе конкурс граффити посвятили Году семьи

Фото: администрация Уфы

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе провели конкурс граффити, посвятив его Году семьи. УЖХ Демского района предоставило финалистам здание трансформаторной подстанции во дворах улицы Правды. За определенное время уличные художники должны были создать свои рисунки. Победителями стали Максим Дероз, Азамат Азматов, Рамиль Сабуров. Всех авторов граффити наградили дипломами и ценными призами, сообщили в администрации столицы.

Теги: граффити, Год семьи
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