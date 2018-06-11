Кто в Уфе останется на этой неделе без горячей воды - адреса
Фото: ИА «Башинформ»
Кто в Уфе останется на этой неделе без горячей воды - адреса Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
ООО «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе.
С 13 по 14 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
ул. Калинина, 13, 15, 17, 19, 51, 54;
ул. Ульяновых, 44, 46;
Шкаповский переулок, 1, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а,10;
ул. Кольцевая, 50, 72, 76, 78;
ул. Репина, 4, 5, 5а, 7, 8;
ул. Боткина, 3, 5, 7;
ул. Рыбакова, 9;
ул. Победы, 26а, 27, 29, 33, 35;
ул. Герцена, 14, 14а/2;
ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 83, 87;
ул. Свободы, 35, 35/1.