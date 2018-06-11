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11 июня Понедельник

Уфа   °

Кто в Уфе останется на этой неделе без горячей воды - адреса

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Кто в Уфе останется на этой неделе без горячей воды - адреса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

ООО «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе.

С 13 по 14 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Калинина, 13, 15, 17, 19, 51, 54;

ул. Ульяновых, 44, 46;

Шкаповский переулок, 1, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а,10;

ул. Кольцевая, 50, 72, 76, 78;

ул. Репина, 4, 5, 5а, 7, 8;

ул. Боткина, 3, 5, 7;

ул. Рыбакова, 9;

ул. Победы, 26а, 27, 29, 33, 35;

ул. Герцена, 14, 14а/2;

ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 83, 87;

ул. Свободы, 35, 35/1.

  

  

  

  

Теги: БашРТС, отключение горячей воды
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