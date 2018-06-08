В Уфе наградят авторов лучших научных работ

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сегодня, 8 июня, наградят победителей конкурса на лучшую научную работу среди молодых ученых вузов и научных учреждений. Он проводился по трем основным направлениям: «Технические науки»; «Естественные науки»; «Гуманитарные науки».

Среди победителей — представители УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, БГАУ, БГМУ, БАГСУ, ВЭГУ, Уфимского юридического института МВД России, Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека, Кумертауского филиала Оренбургского госуниверситета. Это молодые аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, а также молодежные научные коллективы.

Главная цель конкурса — развитие кадрового потенциала науки и высшего образования, повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований, совершенствование инновационной инфраструктуры в сфере науки, образования и развития молодежной политики РБ.

Конкурс на лучшую научную работу проводится в регионе с 2011 года.

Полный список обладателей дипломов опубликован на сайте Российского союза молодых ученых в РБ.

Награждение состоится в конференц-зале Министерства молодежной политики и спорта РБ, начало в 17 часов.