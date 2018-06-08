Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.81 ↓

EUR 73.06 ↓

8 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе наградят авторов лучших научных работ

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сегодня, 8 июня, наградят победителей конкурса на лучшую научную работу среди молодых ученых вузов и научных учреждений. Он проводился по трем основным направлениям: «Технические науки»; «Естественные науки»; «Гуманитарные науки».

Среди победителей — представители УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, БГАУ, БГМУ, БАГСУ, ВЭГУ, Уфимского юридического института МВД России, Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека, Кумертауского филиала Оренбургского госуниверситета. Это молодые аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, а также молодежные научные коллективы.

Главная цель конкурса — развитие кадрового потенциала науки и высшего образования, повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований, совершенствование инновационной инфраструктуры в сфере науки,  образования и развития молодежной политики РБ.

Конкурс на лучшую научную работу проводится в регионе с 2011 года.

Полный список обладателей дипломов опубликован на сайте Российского союза молодых ученых в РБ.

Награждение состоится в конференц-зале Министерства молодежной политики и спорта РБ, начало в 17 часов.

Теги: наука, конкурсы, молодые ученые
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ветерана Великой Отечественной войны вместе с дочерью выселяют из квартиры
Верховный суд Башкортостана отказал жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив ветерана Великой Отечественной без крыши над
В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках
В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Глав
Уфимка отравилась в популярном ресторане
Уфимка попала в инфекционную больницу с диагнозом «острое отравление», отведав сырную лепешку в известном ресторане. Сотрудники заведения начали свою, в
В Уфе семья с тремя детьми может остаться без крыши над головой
Уфимскую семью с тремя детьми выселяют из дома. По информации ГТРК «Башкортостан», у судебных приставов на руках решение суда и самые твердые намерения.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть