Фото: РИА Новости Российские ученые разработали технологию быстрой диагностики рака Фото: РИА Новости

УФА, 9 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В инновационном центре «Сколково» разработана технология быстрой диагностики восьми видов рака. Об этом пишут «Известия» По словам специалистов, стоимость такого обследования в несколько раз ниже традиционного — процедура длится не сутки, а около часа. Кластер биомедицинских технологий Фонда «Сколково» в конце апреля принял решение о грантовой поддержке этого проекта.

Новая технология заключается в диагностике некоторых форм рака с помощью биочипа. Это пластиковый контейнер с ячейками, содержащими различные белковые реагенты-антитела. В контейнер помещают биоматериал, и если обнаружено то или иное онкообразование, соответствующая ему ячейка начинает светиться. Стандартное иммуногистохимическое исследование длится около суток, а здесь результат можно получать за час.

Главное преимущество новой технологии — ее можно использовать в любой районной поликлинике. Для ее применения не нужен высококвалифицированный врач-морфолог. В течение года разработка должна выйти на клинические испытания.