Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о сильном ветре, заморозках и дождях Фото: автор

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 9 июня по республике ожидаются дождь, грозы, порывы ветра до 17-22 м/с, ночью местами заморозки 0, -2. Днем на отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде до одного-двух километров. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к гражданам в ведомстве.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.