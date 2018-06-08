Фото: Олег Яровиков









Популярная сеть супермаркетов увеличивает свое присутствие в Уфе в два раза Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Анастасия Скалкина/.

7 июня в атмосфере праздника, подарков и приятных цен в Уфе открылся пятый супермаркет «Перекресток». Торговый объект расположился в микрорайоне «Зеленая роща» по адресу ул. Менделеева, 130. И это далеко не последний супермаркет торговой сети, который распахнул свои двери для жителей столицы Башкирии и республики. Компания поставила перед собой амбициозные задачи.

«Мы планируем вырасти в городах-миллионниках в два раза. В Уфе эту цель мы выполним уже в июне, открыв еще три новых магазина — на ул. Академика Королёва, 14, б-р Тухвата Янаби, 34/1, и на Магистральной, 2а, — рассказала региональный директор дивизиона «Нижняя Волга» торговой сети «Перекресток» Наталья Петренко. - Кроме того, мы, наконец, выходим за пределы столицы республики и открываем первый супермаркет в городе Ишимбае. Планируем и дальше двигаться в этом направлении и уже ведем активные переговоры с потенциальными арендодателями».

На полках нового супермаркета на Менделеева, который ждет покупателей с 8 утра до 23 часов, представлено более восьми тысяч наименований товаров. По привлекательным ценам здесь можно найти продукцию собственного производства, в том числе кулинарию, выпечку и хлеб. Для любителей местной продукции в сети представлены товары от локальных поставщиков, они выделены специальными стопперами «Наше, башкирское».

В приоритете у торговой сети — свежая продукция. В «Перекрестке» всегда можно найти овощи, фрукты, молочную продукцию, мясо, птицы и рыбы. Каждую неделю в супермаркетах сети проводятся промо-акции, в которых участвует до нескольких сотен товаров, поэтому набрать продуктовую корзину можно со значительной скидкой.

«В нашей сети действует и программа лояльности, которая позволяет накапливать баллы при совершении покупок, а впоследствии расплачиваться ими. В течение месяца после открытия в супермаркете на Менделеева каждому покупателю будут выдавать такую бонусную карту бесплатно, — уточнила Наталья Петренко. — Кроме того, для пенсионеров в будние дни с 9 до 13 часов, при предъявлении удостоверения на кассе, действует 10-процентная скидка на все товары, кроме табачной продукции и тех товаров, что участвуют в промо-акциях».

У «Перекрестка» за девять лет работы на уфимском рынке появилась масса постоянных покупателей.

«Я не изменяю этому супермаркету уже пять лет. Здесь всегда есть свежие овощи, фрукты и другая продукция. Очень разнообразные товары: есть из чего выбрать, — рассказала уфимка Нурия Аслаева. — Цены в этом магазине тоже доступные. А теперь супермаркет стал еще ближе к моему дому».

Справка

Торговая сеть «Перекресток» — лидер рынка России по продажам в формате «супермаркет». На 31 марта 2018 года в стране работало 674 торговых объектов в 126 городах и населенных пунктах.