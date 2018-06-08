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8 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в информационно-диспетчерский центр утром 8 июня поступила информация о том, что в заливе реки Белой, в районе ул. Деревенская переправа, 12, произошла утечка нефтепродуктов. На место были направлены городские спасатели, сотрудники Управления гражданской защиты по Ленинскому району и специалисты Минэкологии РБ.

В пресс-службе Управления гражданской защиты столицы сообщили, что частный предприниматель выкупил несколько старых теплоходов и перегнал их для того, чтобы произвести их распил на металлолом. В одном из суден были остатки нефтепродуктов, которые попали в акваторию реки. Собственник теплоходов установил первую линию боновых заграждений, а на установку второй линии привлеклись спасатели.

«Дальнейшего распространения в реку Белую не допущено. Угрозы населению, водозаборам города нет. Предварительно, работы по сбору нефтепродукта будут проводиться виновником ситуации», — пояснили в ведомстве.

Теги: разлив, нефтепродукты, экология
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