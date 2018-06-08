В Уфе наградят победителей Всероссийского фестиваля детского телевидения «Включайся!»

УФА, 8 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проходит Всероссийский фестиваль детского телевидения «Включайся!».

Мероприятие организовано Национальной ассоциацией телерадиовещателей при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и главы Республики Башкортостан.

Рустэм Хамитов в своем приветственном слове к участникам фестиваля отметил, что «фестиваль «Включайся» станет для юных участников замечательной школой, приблизит их к покорению новых телевизионных вершин».

В течение трех дней более 200 юных телевизионщиков из 27 городов, в том числе из-за рубежа, набирались опыта у наставников — известных режиссеров, журналистов, педагогов, демонстрировали свои творческие способности, боролись за звание лучших.

Жюри оценило 296 работ, поступивших от более 120 детских студий и телекомпаний, по семи номинациям: «Герои моей страны», «Кинолюбитель», «Мир добрых новостей», «Не скучай!», «Пластилиновая ворона», «Увлекательный мир» и «Хочу всё знать».

Кроме того, в течение трех дней ребята снимали конкурсные сюжеты на тему «Бренды Башкирии».

В рамках фестиваля для гостей столицы были организованы экскурсии по городу, показ мультфильма «Садко», дискотека по-башкирски — ритайым.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей состоится 8 июня в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури, начало в 16.00.